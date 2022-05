Covid, “migliorare i rapporti con Berna”

Dopo oltre due anni di lotta alla pandemia, i governi cantonali hanno presentato oggi 15 proposte per migliorare la collaborazione con la Confederazione ed avere più voce in capitolo. In un rapporto presentato alla stampa a Zurigo, la Conferenza dei governi cantonali (CdC) ha chiesto che in futuro gli scambi tra Confederazione e cantoni - che sono tenuti ad applicare le decisioni di Berna - siano intensificati e istituzionalizzati. I cantoni chiedono in particolare di poter prendere posto nello stato maggiore di crisi istituito dalla Confederazione in simili casi.

Non solo crisi legate alla pandemia

Per “crisi future”, i governi cantonali non intendono solo una possibile nuova ondata di coronavirus o una nuova pandemia. “Tra le possibili crisi ci sono anche una penuria di energia elettrica o una crisi dei rifugiati”, ha detto in una conferenza stampa a Zurigo Christian Rathgeb, presidente della Conferenza dei governi cantonali (CdC). Sono molte le questioni aperte nel caso di simili eventi: quale livello dello Stato è responsabile e quando, e come informare la popolazione? La CdC propone quindi un nuovo organo in cui la Confederazione e i cantoni possano scambiarsi informazioni fin dall’inizio. “La prossima volta, vogliamo essere meglio preparati”, ha detto il consigliere di Stato grigionese.

Uno stato maggiore permanente

I cantoni chiedono inoltre la creazione di uno stato maggiore permanente della Confederazione per le crisi, con la partecipazione dei cantoni. “I vari livelli dello Stato dovrebbero collaborare più strettamente”, ha detto Rathgeb.

Migliorare la comunicazione

Esiste anche un potenziale di miglioramento a livello di comunicazione: Confederazione, cantoni e comuni dovrebbero agire come un tutt’uno nell’informare la popolazione. In caso di crisi, devono concordarsi sui messaggi principali. E non ci dovrebbero più essere errori e disguidi di comunicazione come durante la pandemia.

“Misure regionali” non sempre sensate

I governi cantonali fanno tuttavia anche autocritica. Le “misure regionali” non hanno sempre senso, ha dichiarato Lukas Engelberger, presidente della Conferenza dei direttori della sanità (CDS), citando come esempio la chiusura dei ristoranti all’inizio della seconda ondata, con i ristoranti nella Svizzera romanda chiusi e quelli nella svizzera tedesca ancora aperti.

Risparmiare discussioni sulle responsabilità

“In futuro, non dovremmo più essere ingenui”. La Svizzera è un paese ad alta mobilità. Non è realistico che una situazione problematica grave sia limitata a una sola regione. Invece di perdere tempo prezioso, i cantoni dovrebbero passare più rapidamente la palla al governo federale, in modo che possa prescrivere misure uniformi. La legge sulle epidemie dovrebbe quindi prevedere istruzioni più precise su chi è responsabile da quale momento in poi. “Questo ci risparmierebbe discussioni sulle responsabilità”, ha detto il consigliere di Stato di Basilea Città. Se in autunno ci dovesse essere una nuova ondata di Covid, i cantoni vogliono fare meglio. La responsabilità sulle misure per contrastare la pandemia è ora nelle mani dei cantoni. “Ma se ci dovesse essere una nuova urgenza, eviteremo di agire troppo a lungo in modo decentralizzato”, ha promesso Engelberger.