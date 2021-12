Covid, mancano test nelle farmacie

In molte farmacie stanno finendo le scorte di autotest per il coronavirus. A lanciare l’allarme è Martine Ruggli, presidente di pharmaSuisse. La domanda è così alta in tutto il paese che potrebbe esserci una carenza.

Autotest scarseggiano

Questi dispositivi “sono prodotti sulla stessa base e dalle stesse aziende dei test antigenici rapidi proposti nelle farmacie, nei centri di depistaggio e negli studi medici”, ha precisato Ruggli in un’intervista diffusa oggi dalle testate in lingua tedesca del gruppo mediatico Tamedia. La presidente dell’associazione dei farmacisti raccomanda a chi intende farsi testare di fissare un appuntamento per un test antigenico o un test PCR. Per quanto riguarda gli autotest, che sono meno affidabili, si augura che i produttori Roche e Abbott siano in grado di fabbricarne altri.