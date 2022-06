Covid, lo Stato continuerà a pagare i test

Anche se la situazione riguardante il coronavirus è tornata alla normalità, il Consiglio federale ha deciso oggi di prorogare alcune misure fino al giugno 2024, come l'assunzione dei costi dei test e dell'emissione dei certificati. Un accesso semplice e gratuito ai test, si legge in un comunicato governativo, è infatti fondamentale per la protezione delle vulnerabili e per il mantenimento dell'assistenza sanitaria. Le autorità continueranno quindi ad assumersi i costi, ma dal primo gennaio 2023 i test saranno a carico dei Cantoni e non più della Confederazione.