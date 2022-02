Covid, lacune nell’acquisto di mascherine

Il mandato affidato alla Farmacia dell’esercito

L’acquisto era stato affidato alla Farmacia dell’esercito e la commissione “fatica a comprendere che il Consiglio federale e il Dipartimento della difesa non abbiamo messo in discussione l’attribuzione”, considerando anche che si trattava di un mandato “ampio e per certi versi inedito”, si legge in un comunicato odierno. Inoltre, il governo e il Dipartimento della difesa (DDPS) non hanno messo a disposizione della Farmacia mezzi supplementari per gestire al meglio la missione, scrive ancora la commissione. Tutto questo ha portato a negligenze a livello di controllo di qualità. I servizi competenti non hanno così avuto modo di sporgere reclami o eventualmente di stralciare contratti una volta constatati problemi. Fra l’estate e l’autunno 2020, quando la pandemia ha rallentato, controlli sulla merce avrebbero dovuti essere effettuati.