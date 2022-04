Covid, il ritorno alla normalità divide i partiti

La decisione odierna del Consiglio federale di mandare in soffitta anche le misure anti Covid superstiti, ovvero l'isolamento dei positivi e l'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici e nelle strutture sanitarie, è stata accolta con umori diversi dai principali partiti svizzeri. Soddisfatti ma prudenti riguardo al futuro Plr e Centro, più perplesso il Ps, mentre per l'Udc si è tergiversato fin troppo.

Plr: “Importante prepararsi adeguatamente”

”Il Plr ha accolto come detto col sorriso gli ultimi allentamenti annunciati dal governo. Tuttavia, scrivono i liberali-radicali su Twitter, ora è importante che ci si prepari adeguatamente - in primis l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) e i Cantoni - a una prossima eventuale epidemia.

Centro: “Il Covid al momento è sotto controllo”

Si è affidato allo stesso social media per commentare la decisione dell'esecutivo anche il Centro, il quale sottolinea come la situazione negli ospedali dimostri che il Covid è al momento sotto controllo. Il partito si schiera dunque in favore dell'addio a tutte le misure, ma evidenzia che è necessario essere pronti a reagire in caso di sviluppi negativi. Insomma, il prossimo autunno bisognerà evitare di venire colti di sorpresa come accaduto dopo la tranquilla estate 2021.

Udc: “Una decisione giunta ampiamente in ritardo”

La revoca di ogni provvedimento anti coronavirus viene apprezzata pure dall'Udc, che però non ha gradito le tempistiche a suo dire troppo lente. Questa decisione giunge "ampiamente in ritardo", ha infatti dichiarato all'agenzia Keystone-Ats la responsabile della comunicazione Andrea Sommer, facendo notare che il suo partito spingeva da parecchio in questo senso.