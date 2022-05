Covid, direttori cantonali ancora preoccupati

I Cantoni non sono d’accordo con il Consiglio federale sulla ripartizione dei compiti per lottare contro un’eventuale nuova ondata di coronavirus. La Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) sostiene che non bisogna sconvolgere automatismi ben rodati. Con il ritorno a una situazione normale dal primo aprile scorso, sono i Cantoni - e non più la Confederazione - a dover intervenire in caso di bisogno, con misure quali isolamento, restrizioni o utilizzo della mascherina obbligatori. La Berna federale vorrebbe evitare di usare ancora competenze straordinarie in caso di una nuova importante ondata.