Covid: chi ha salari più alti è propenso al vaccino

Meno chi vive in campagna

Nel periodo preso in considerazione si sono per contro fatti vaccinare meno frequentemente coloro che vivono in campagna e quelli che hanno poca fiducia in autorità e scienza. Le ragioni più frequenti di chi ha scelto di non vaccinarsi sono la paura di effetti collaterali e dubbi sulla reale efficacia del rimedio (57% per entrambe le motivazioni).