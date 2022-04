Covid, calano i contagi e le ospedalizzazioni

I nuovi casi di covid-19 confermati in laboratorio si basano su dati trasmessi da laboratori, medici e ospedali. La grande quantità di test dichiarati e l’elevata percentuale di risultati positivi fanno presumere un maggior numero di casi non rilevati. Pertanto i dati rispecchiano soltanto limitatamente l’andamento delle infezioni, precisa l’UFSP sul suo sito internet. Concretamente, negli ultimi sette giorni in Svizzera e nel Liechtenstein sono state segnalate all’UFSP 28’244 infezioni (una settimana fa erano 39’996, pari a un calo del 29,4%). Nello stesso periodo si sono registrati 37 (52, -28,8%) nuovi decessi e 344 (527, -34,7%) ricoveri in ospedale. Queste ultime cifre, precisa ancora l’Ufficio federale, devono essere interpretate con cautela a causa delle segnalazioni incomplete e dei ritardi nelle dichiarazioni.