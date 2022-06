Covid, 8mila casi settimanali in più in Svizzera

Nell’ultima settimana sono stati registrati 33’108 casi di coronavirus in Svizzera. Lo ha comunicato oggi l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I morti sono 14 e i ricoverati 300.

Esattamente una settimana fa, l’UFSP ha annunciato 24’704 casi , ovvero 8’404 in meno. Lo stesso giorno si contavano 11 decessi e 251 ricoveri. In sette giorni, il numero dei nuovi casi è aumentato del 34%, quello delle ospedalizzazioni del 19,5%.

Attualmente 605 persone si trovano in cure intense. I pazienti Covid occupano il 6,00% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 75,60%.

In totale, il 69,2% degli Svizzeri ha ricevuto due dosi di vaccino e il 43,6% ha effettuato anche il cosiddetto booster.

Negli ultimi 28 giorni, il numero totale di infezioni è 83’838, ovvero 962,62 ogni 100’000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 3’759’713 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 21’846’062 di test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 13’399 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 54’383.