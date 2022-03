Covid, 26’050 casi in Svizzera in un giorno

In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 26’050 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). 10 nuovi decessi sono stati segnalati. 133 persone sono state ricoverate in ospedale. Esattamente una settimana fa, l’Ufsp ha annunciato 16’734 casi, ovvero 9’316 in meno. Lo stesso giorno si contavano 17 decessi e 109 ricoveri.