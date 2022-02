Covax, Berna cede 15 milioni di dosi

Berna ha deciso cosa fare con le dosi di vaccino che ha accumulato. L’obiettivo – spiega il Consiglio federale - è garantire l’approvvigionamento della popolazione tenendo conto dei diversi scenari pandemici ipotizzabili. Ma, considerato l’accumulo eccessivo di dosi, ora Berna cederà un massimo di 15 milioni ad altri Paesi entro la metà del 2022, “se queste non sono destinate a essere somministrate in Svizzera”.

34 milioni di dosi

Per il 2022 la Svizzera, lo ricordiamo, ha a disposizione circa 34 milioni di dosi di vaccino, di cui 20 milioni per il primo semestre e 14 milioni per il secondo semestre. Qualora dovesse rendersi necessaria un’ulteriore vaccinazione di richiamo, l’approvvigionamento della popolazione svizzera “sarebbe garantito in qualsiasi momento”, spiega il Governo. Questa strategia d’acquisto garantisce, tra l’altro, che la Svizzera disponga sempre dell’ultima variante di vaccino disponibile presso i rispettivi produttori (a condizione che sia stata omologata da Swissmedic).

Più dosi del necessario?

Berna però ha acquistato più dosi di quelle necessarie per vaccinare l’intera popolazione. Il Consiglio federale ha quindi deciso di cedere un massimo di 15 milioni di dosi entro la metà dell’anno, “se queste non sono destinate a essere somministrate in Svizzera”, sottolinea il Governo.

Strategia Covax

I vaccini in eccesso verranno donati in via prioritaria attraverso il meccanismo multilaterale dell’iniziativa Covax. Già nel giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso di donare quattro milioni di dosi del vaccino AstraZeneca. Nel dicembre 2021, d’intesa con Covax, la Svizzera ha inoltre posticipato la fornitura di un milione di dosi del vaccino Moderna “affinché l’iniziativa Covax potesse beneficiare direttamente delle capacità produttive rese così disponibili”, spiegano.