Costruzioni, fatturato in lieve diminuzione nel primo trimestre

Nei primi tre mesi dell'anno in Svizzera si è costruito leggermente meno su base annua. Il secondo trimestre mostra però già una tendenza al rialzo, dovuto soprattutto all'incremento dei prezzi, indica oggi la Società Svizzera Impresari Costruttori (Ssic).

Le cifre e l’andamento

Tra gennaio e marzo il settore ha generato un fatturato di 4,8 miliardi, in calo di circa il 3,4% rispetto all'anno precedente. I nuovi ordini sono diminuiti ancora di più, dell'11% rispetto al livello record dell'anno precedente (6,4 miliardi). Questi dati vanno però letti prestando attenzione alle distorsioni provocate dalla pandemia - calo e ripresa massiccia degli ordini accumulati - e sono in linea con quelli precedenti la crisi sanitaria, mette in guardia la Ssic.

Tasso di disoccupazione estremamente basso

Con 16,3 miliardi di franchi, i registri delle commesse sono pieni. Le aziende e il relativo personale lavorano a regime, prosegue la Ssic, rilevando che con il recente 3,5% di aprile, il tasso di disoccupazione non era così basso da diversi anni. Mancano lavoratori specializzati non soltanto per effetto dell'attuale congiuntura favorevole nel settore, ma anche per lo sviluppo demografico svantaggioso.