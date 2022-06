Costruire costa quasi il 5% in più

Aumenti in tutte le Grandi Regioni

Gli aumenti di prezzo toccano tutte le Grandi Regioni; quelli più marcati sono stati registrati nella Svizzera nordoccidentale (6,8%) e nella Svizzera centrale (5,6%). Rispetto al semestre precedente, nel genio civile si osserva un importante aumento dei prezzi per i “tracciati” (opere di soprastruttura, movimenti di terra), che ha contribuito fortemente all’aumento dell’indice e a un incremento dei prezzi anche per i “manufatti”, anche se più contenuto. Sempre in riferimento al genio civile, le Grandi Regioni presentano aumenti di prezzo: quelli più marcati sono nella Svizzera orientale (9,8%) e nella Svizzera nordoccidentale (5,8%).