Costi cassa malati in continua crescita

Se non ci saranno riforme sensate, i costi dell’assicurazione malattia continueranno a crescere finché il sistema non collasserà e i politici prenderanno misure radicali. Lo afferma ministro della sanità Alain Berset. In un’intervista pubblicata oggi dalla “Neue Zürcher Zeitung” (NZZ), il capo del Dipartimento federale dell’Interno (DFI) risponde così alla levata di scudi del corpo medico contro la proposta di introdurre obiettivi di costo, nel timore di un razionamento del sistema sanitario.