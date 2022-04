“Coordinare meglio l’alloggio dei rifugiati”

L’accoglienza dei profughi ucraini in Svizzera funziona bene, come pure la collaborazione tra centri federali d’asilo, Confederazione, Cantoni e società civile: soluzioni ai problemi procedurali sono state trovate rapidamente. Lo ha constatato la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N), la quale raccomanda tuttavia ai Cantoni di migliorare il coordinamento per quanto concerne l’assunzione dei costi per l’alloggio dei profughi presso i privati.

Soluzioni efficaci

La CIP-N - si legge in una nota odierna dei Servizi del parlamento - è stata informata dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), in merito alla situazione attuale delle persone in fuga dall’Ucraina. Ha poi consultato rappresentanti dei Cantoni e dell’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, prima di condurre un’intensa discussione sulla questione. L’impressione - precisa la Commissione - è che la collaborazione abbia finora funzionato bene e che per risolvere i problemi riscontrati sul piano procedurale, come i lunghi tempi d’attesa per la registrazione o il finanziamento delle misure di integrazione, sia stato possibile trovare soluzioni efficaci in tempi rapidi.

“Più coordinamento”

Per quanto riguarda l’assunzione dei costi per l’alloggio dei profughi presso i privati è tuttavia necessario maggior coordinamento tra i Cantoni: la CIP-N rileva una componente di politica istituzionale, ovvero l’assunzione di un compito statale da parte di privati. Pur riconoscendo l’importanza di questo contributo per superare l’attuale crisi, la Commissione sottolinea che si tratta comunque di una soluzione temporanea. Particolare attenzione va prestata alla sicurezza, sia dei profughi che della popolazione, sottolinea la Commissione, che intende continuare a monitorare la situazione.