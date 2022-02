Coop, utile in crescita nel 2021

Redditività in crescita nel 2021 per Coop. Il gigante del commercio al dettaglio ha realizzato un utile netto di 559 milioni di franchi, in progressione del 3,7% rispetto all'anno prima e del 5,3% in confronto al 2019 pre-pandemico.

Alcuni dati

Il margine di guadagno (cioè l'utile in rapporto ai ricavi) si è attestato all'1,8%, come nei due esercizi precedenti, emerge dal rapporto annuale pubblicato oggi. L'utile operativo Ebit è stato di 905 milioni, con il relativo margine al 2,9%. Il fatturato - dato già comunicato in gennaio, con numerosi altri dettagli - è salito su base annua del 5,6% a 31,9 miliardi.