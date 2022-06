Coop richiama il cumino

Coop ha richiamato il prodotto «Cumino intero Coop, 30 grammi» (6.540.629) perché è stato riscontrato un alto tenore di alcaloidi pirrolizidinici. “C’è un pericolo per la salute, si raccomanda di non consumare la spezia”, scrive il dettagliante. Il richiamo riguarda i prodotti con il termine minimo di conservazione fino al 2 febbraio 2023, venduti al prezzo di 2.30 franchi. I prodotti con altre date di scadenza non sono interessati dal richiamo.