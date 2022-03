Coop dice addio allo scontrino

Niente più stampa automatica

Da oltre due anni Coop rinuncia alla stampa automatica dello scontrino alle casse self-checkout. Al termine della procedura di pagamento, i clienti hanno la possibilità di richiedere l’emissione dello scontrino. Ora Coop compie un ulteriore passo in questa direzione smettendo di stampare automaticamente gli scontrini anche presso le casse servite dei supermercati Coop, dei reparti alimentari dei Grandi Magazzini Coop City, dei negozi Karma e Sapori e dei punti di vendita Coop to go. I collaboratori, dunque, chiederanno ai clienti se desiderano una copia dello scontrino.