Controprogetto sul paesaggio agli Stati

La revisione della Legge sulla pianificazione del territorio

La settimana scorsa, nella prima parte di dibattito, il “senatore” Daniel Fässler (Centro/AI) aveva ad esempio definito la proposta di modifica costituzionale “un attacco frontale contro le zone rurali”. La necessità di rivedere le modalità di costruire all’esterno delle zone edificabili non è però stata contestata: la revisione della LPT è stata adotta oggi all’unanimità.

Nel dettaglio, la modifica della LPT include diverse disposizioni per stabilizzare il numero di edifici nei comprensori non edificabili e l’impermeabilizzazione del suolo. Su quest’ultimo punto sono previste eccezioni per l’agricoltura e le attività turistiche. Inoltre, per incentivare l’abbattimento di edifici e impianti, è previsto un contributo che copra i costi di demolizione.

Sono pure stati potenziati i requisiti per i piani direttori cantonali. I cantoni dovranno illustrare come intendono raggiungere l’obiettivo di stabilizzazione con una strategia globale.

Altra novità: nei loro piani direttore i cantoni potranno definire delle zone speciali nelle quali possono essere ammesse utilizzazioni a ubicazione non vincolata, a determinate condizioni. “Sì” anche all’utilizzo a scopo abitativo degli edifici agricoli inutilizzati. Il Consiglio federale potrà da parte sua disciplinare la demolizione, la ricostruzione e l’ampliamento moderato di aziende turistiche fuori dalle zone edificabili. Non da ultimo, le autorità cantonali avranno così tre anni di tempo per adattare i piani direttori.