Consiglio sicurezza ONU, definite le priorità svizzere

Costruire una pace sostenibile, proteggere la popolazione civile, affrontare la questione della sicurezza climatica e rafforzare l’efficienza dei lavori. Sono queste le quattro priorità proposte dal Consiglio federale riguardo al mandato nel Consiglio di sicurezza dell’ONU, organo nel quale la Svizzera ambisce a entrare come membro non permanente. Berna sarà candidata a un seggio per il biennio 2023-24 il prossimo 9 giugno, ricorda il governo oggi in un comunicato. Durante la sua seduta odierna, l’esecutivo ha quindi deliberato sulle priorità della Svizzera per questo mandato. Ora la palla passa per una consultazione alle Commissioni della politica estera del Parlamento (CPE), che dovranno esprimersi in merito: un verdetto definitivo è atteso in autunno.