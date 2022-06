Consiglio federale in gita tra Sciaffusa e il Ticino

Archiviata ieri l’ultima seduta in corpore, il Consiglio federale si è recato oggi nel Canton Sciaffusa per la tradizionale gita del governo che si concluderà domani in Ticino, cantone di origine del presidente della Confederazione, Ignazio Cassis.

Un discorso davanti alle cascate del Reno

A Sciaffusa non poteva mancare una visita alle famose cascate del Reno, attrazione turistica per eccellenza, seguita da una tappa allo Schlösschen Worth, una fortezza costruita su uno sperone di roccia trasformata in ristorante, con tanto di terrazza che permette di ammirare il ribollio dell’acqua. Qui, davanti ai media, Cassis ha dichiarato, con un pensiero alla guerra in Ucraina e alla pandemia, che l’anno del consiglio federale è stato agitato come le acque delle cascate del Reno. Insomma, non è stato senz’altro un periodo tranquillo.

“Una semplice gita”

Per questa due giorni lontani dalla austere stanze di Palazzo federale, non è stato previsto un rigido programma. Siamo semplicemente in gita assieme, pranzeremo assieme e discuteremo del più e del meno, ha spiegato il “ministro” degli esteri - che quest’anno fa da chaperon ai suoi colleghi quale presidente - prima di lasciare giornalisti e fotografi e recarsi nella città vecchia del capoluogo per un aperitivo con la popolazione. Sul sagrato della chiesa di San Giovanni, i sette consiglieri federali hanno incontrato le autorità cantonali e comunali, per poi confondersi tra la folla di curiosi - un migliaio circa di persone - venuti per stringere la mano ai “ministri”, scattare un selfie e bere un bicchiere di vino.

Oppositori presenti

Non sono mancati oppositori alle misure anticovid, manifestatisi alla fine del discorso del presidente Cassis al grido di “libertà”. Ma anche a loro, visto il caldo di queste giornate, è stata offerta una birra nonostante tutto.