Consigliato altro richiamo per persone a rischio

Secondo richiamo per tutti?

Se Ufsp e Cfv non raccomandano ancora un’ulteriore vaccinazione di richiamo per le persone che non hanno un sistema immunitario fortemente indebolito, questo potrebbe presto mutare: “Al più tardi prima delle vacanze estive, l’Ufsp e la Cfv forniranno le loro raccomandazioni di vaccinazione per l’autunno e l’inverno 2022/2023. Si prefigura uno spettro di possibili scenari per l’autunno che spazia da un’ulteriore vaccinazione di richiamo per le persone particolarmente a rischio (persone al di sopra dei 65 anni e persone affette da determinate malattie croniche) a una possibile vaccinazione di richiamo per la popolazione in generale. In qualsiasi caso la Svizzera dispone di sufficienti dosi di vaccino”.