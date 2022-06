Conservazione della vita selvatica: la Svizzera non fa abbastanza

A 40 anni dall'adozione della Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi, la Svizzera non sta facendo abbastanza. È quanto ritiene Birdlife, sottolineando come la Confederazione non applichi a sufficienza le proprie strategie e leggi. Un terzo delle specie e la metà degli habitat sono minacciati in Svizzera, rileva l'organizzazione in una nota, criticando il mondo politico per aver associato per troppo tempo l'accordo alla sola protezione dei grandi predatori.

La Svizzera è in ritardo

Quarant'anni fa la Svizzera era forse ancora un allievo modello in materia di salvaguardia della natura. Oggi, secondo Birdlife, è in ritardo. La Convenzione, firmata 43 anni fa nel municipio di Berna ed entrata in vigore il 1° giugno 1982, contiene una serie di misure per preservare piante e animali selvatici. La Svizzera ne ha adottate pochissime, prosegue l'Ong, che fa l'esempio dell'eliminazione dei tralicci elettrici più pericolosi, che folgorano specie di uccelli in via di estinzione. Una normativa, ricorda la nota, bloccata da anni in Consiglio federale.