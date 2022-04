Confessa dopo pressioni illecite: assolto

Le motivazioni della sentenza

Nell'inoltrare ricorso al Tf, la procura zurighese ha sostenuto che l'indagine segreta non ha violato il diritto a un processo equo. Ammettendo che gli agenti sotto copertura si sono spinti troppo oltre, ciò dovrebbe avere conseguenze sull'ammontare della pena, non sulla colpevolezza dell'uomo. Se il ricorso a poliziotti sotto copertura è in linea di principio ammissibile per chiarire un reato, nel caso in questione non sono stati rispettati il diritto al silenzio e il diritto a non accusarsi, ha replicato il Tribunale federale. Gli agenti hanno agito in modo tale che al sospettato la confessione apparisse l'unico modo per proteggere se stesso e i suoi figli. In tali circostanze anche un innocente può essere indotto a confessare crimini non commessi, precisa il Tf. Per queste ragioni l'uomo è stato assolto.