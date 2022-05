Confermata la commessa di 286 convogli Stadler per FFS

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha confermato l’assegnazione al gruppo Stadler di un appalto delle FFS per 286 convogli Flirt, che l’azienda turgoviese si era inizialmente aggiudicato in ottobre. Il ricorso del concorrente francese Alstom è stato respinto.

La decisione della corte con sede a San Gallo conferma che le direttive in materia di appalti pubblici e le disposizioni sulla parità di trattamento degli offerenti sono state rispettate durante la procedura di assegnazione, hanno indicato le FFS in un comunicato odierno. La commessa vinta da Stadler nell’ottobre 2021 riguarda le FFS e le sue controllate Thurbo e RegionAlps e ha un valore di circa 2 miliardi di franchi, indica Stadler in un comunicato.