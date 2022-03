Conferenza stampa della Sem alle 15

La Segreteria di Stato della migrazione (Sem) organizza una conferenza stampa alle 15 presso il Centro federale d'asilo di Zurigo. La Sem informerà sulla situazione attuale e sulla maniera in cui la Confederazione, i cantoni e le organizzazioni partner si stanno preparando per affrontare l'arrivo di centinaia di rifugiati ucraini in fuga dal conflitto.

Ricordiamo che per i rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina sarà attivato lo statuto di protezione S, che conferisce un diritto di soggiorno in Svizzera senza espletare una procedura d’asilo ordinaria. Lo ha proposto settimana scorsa il Consiglio federale che, prima di decidere in via definitiva, consulterà i Cantoni e le organizzazioni di aiuto e l’Unhcr entro metà di questa prossima.