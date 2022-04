Conclusa la Landsgemeinde : è fusione

Nella mattinata, l’evento - come riportato dal giornalista Boris Busslinger - ha preso il via nella chiesa di st. Mauritius di Appenzello, in presenza delle autorità. La cerimonia religiosa preparatoria si è conclusa poco prima delle 11.

In seguito, dopo pranzo, l’assemblea si è spostata verso la piazza. Qui si è tenuta la vera e propria votazione per alzata di mano, seguita dalla votazione per la conferma del capo del governo cantonale. Successivamente, i cittadini presenti prestano giuramento all’unisono. La votazione dà risultato positivo: per la prima volta in 150 anni avrà luogo una fusione nel cantone di Appenzello Interno.