“Con la revoca delle misure temiamo un sovraccarico”

Sebbene la variante Omicron si ripercuota meno sulle cure intensive, la revoca delle misure anti-Covid fa temere un nuovo sovraccarico per il personale sanitario. La pandemia ha infatti aggravato la carenza di operatori della sanità, dichiara in una nota odierna l’Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI/SBK).

Personale esausto Dopo due anni di pandemia di coronavirus, il personale sanitario è esausto, sottolinea l’ASI/SBK. Assenze e posti vacanti si accumulano in tutti i settori delle cure, mentre negli ospedali riprendono gli interventi rinviati. La fine annunciata delle misure per lottare contro la pandemia significa che numerosi interventi verranno ripristinati. “Prevediamo un nuovo aumento del carico di lavoro”, ha spiegato la presidente dell’ASI/SBK Sophie Ley all’agenzia Keystone-ATS.

Si chiedono i mezzi adeguati

L’associazione non prende posizione sulla revoca in una sola volta o a tappe delle restrizioni. Tuttavia chiede per il personale curante mezzi adeguati affinché possa esercitare la professione in condizioni migliori, se non altro riequilibrando lavoro e congedi.