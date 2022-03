“Con l’iniziativa gli F/A-18 forse dismessi prima di arrivo F-35”

Se l’iniziativa “Stop F-35” non dovesse essere sottoposta al voto entro marzo 2023, non è da escludere che gli F/A-18 dovranno essere dismessi prima della consegna dei nuovi caccia. Lo ha detto il Consiglio federale oggi all’Ora delle domande spiegando che ciò è dovuto agli ordini effettuati da altri Paesi.

L’offerta per il nuovo aereo da combattimento è valida fino a marzo 2023. In caso di ritardo nella firma del contratto, ossia se entro tale data non si sarà votato sull’iniziativa - il cui termine per la raccolta delle firme è il 1° marzo 2023, ndr. - non si può escludere che l’ordine della Svizzera venga spinto indietro nella lista delle commesse, ha spiegato il governo rispondendo a un quesito di Ida Glanzmann-Hunkeler (Centro/LU).