Con il ‘no’ a Frontex, “Svizzera esclusa da Schengen”

Se il Decreto federale su Frontex dovesse venir bocciato, sarebbe la prima volta che la Svizzera non adotterebbe un acquis di Schengen. In questo caso l’accordo di Schengen cesserebbe automaticamente di essere applicato e verrebbe rescisso dopo 30 giorni, senza che ci sia bisogno di una decisione formale, ha spiegato il governo rispondendo a un quesito di Christian Imark (UDC/SO). La conclusione di un “accordo di ritiro” non è prevista dagli accordi di associazione. Contemporaneamente verrebbe a cadere anche l’accordo di Dublino (cooperazione in materia di asilo), poiché i due trattati sono giuridicamente collegati.