Con il coronavirus si è riscoperta la campagna

Turismo in pausa Era dai tempi della Seconda Guerra Mondiale che il turismo non veniva colpito a livelli simili, portando il settore a un declino storico. Senza la possibilità di accogliere turisti stranieri, gli incassi si sono dimezzati in poco tempo, riducendo di un quarto il valore aggiunto del turismo e provocando un calo dell’occupazione pari al 6%. Oggi, fortunatamente la voglia di tornare a viaggiare non manca e iniziano a vedersi i primi risultati positivi, anche se ci vorranno alcuni anni per recuperare tutte le perdite finanziarie subite negli ultimi due anni.

La riscoperta della campagna

Le conseguenze del coronavirus, è risaputo, hanno toccato quasi tutti i settori, come mobilità, ristorazione ed energia. Da un lato, tuttavia, la pandemia ha portato a un’inversione della tendenza demografica nelle regioni di montagna e nelle aree rurali, portando a un chiaro “ritorno alla campagna”, visibile anche nei dati statistici. Nonostante i dati relativi all’evoluzione della popolazione a livello comunale siano solo provvisori, si è però constatato che i Cantoni montani e rurali hanno registrato un aumento importante della popolazione rispetto agli anni precedenti. Questo scenario si riflette negli indicatori relativi al numero di abitazioni sfitte e di appartamenti per vacanze: attualmente non ci sono quasi più appartamenti per le vacanze da acquistare nelle regioni di montagna, con un totale prosciugamento del mercato. Questo è dovuto da un lato dal fatto la popolazione è diventata consapevole dei vantaggi del vivere in campagna e delle possibilità offerte dal telelavoro. D’altra parte, perché le case di vacanza in Svizzera sono diventate molto ambite, sia per trascorrervi il tempo libero che per lavorarci, anche solo in parte. Resta tuttavia da vedere se questa tendenza sarà sostenibile o meno, ma poiché il lavoro da casa si è ampiamente affermato, si può presumere che questo fenomeno continuerà, almeno in parte.