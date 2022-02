Comprare casa è sempre più caro in Svizzera: nel 2021 il costo di un alloggio in proprietà è salito del 5,7%, stando ai rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica (UST). Il dato viene calcolato come media delle variazioni dei quattro trimestri dell’indice dei prezzi degli immobili residenziali (IMPI). Le case unifamiliari hanno segnato +6,0%, gli appartamenti in proprietà +5,5%. Nel quarto trimestre l’IMPI si è attestato a 110,7 punti, in progressione del 2,6% in confronto al periodo luglio-settembre e in crescita del 7,3% su base annua, emerge dai dati pubblicati oggi. Le case hanno segnato rispettivamente +2,7% e +8,0% (relativo indice a 111,4), mentre gli appartamenti mostrano variazioni di +2,6% e +6,7% (indice a 107,2). Stando alle analisi dell’UST per la prima tipologia di immobili gli aumenti di prezzo sono rilevabili in particolare nei comuni degli agglomerati medi, mentre per quanto riguarda la proprietà per piani il costo è cresciuto maggiormente nelle località rurali.