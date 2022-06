Competitività, Svizzera scende al secondo posto

La Svizzera non è più numero uno al mondo in materia di competitività: la Confederazione perde una posizione nella classifica stilata annualmente dall’Institute for Management Development (IMD) di Losanna e viene superata dalla Danimarca, che sale al gradino più alto del podio. Terza è Singapore, quarta la Svezia e quinta Hong Kong. Le prime dieci posizioni vengono completata da Olanda, Taiwan, Finlandia, Norvegia e Stati Uniti. La Cina è 17esima. Per quanto riguarda gli stati più prossimi alla repubblica dei 26 cantoni, la Germania è 15esima, l’Austria è 20esima, la Francia 28esima e l’Italia 41esima. La classifica delle nazioni prese in considerazione è chiusa da Argentina (62esima) e Venezuela (63esima).

La Svizzera brilla sopratutto nelle categorie efficienza di governo e infrastruttura, in cui si classifica prima. Meno bene figura invece nel comparto performance economica, in cui è scivolata dal settimo al 30esimo posto. Va peraltro notato che le indicazioni si basano per due terzi su dati del 2021 e per un terzo su informazioni dei primi mesi del 2022: l’impatto della guerra in Ucraina non viene quindi ancora contemplato.