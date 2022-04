Commissione Nazionale vuole rapido sostegno ai media

In una democrazia la pluralità dei media riveste un ruolo importante. Proprio per questo, e considerando la cattiva situazione economica dei protagonisti del ramo, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Nazionale propone - mediante iniziativa - di porre rapidamente in vigore le modifiche necessarie alla legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).

Punti ripresi dal pacchetto bocciato in febbraio

L’iniziativa - approvata con 13 voti contro 10 - prevede una attivazione tempestiva dei punti risultati non controversi in occasione della bocciatura popolare del pacchetto di misure per i media lo scorso 13 febbraio, si legge in un comunicato odierno dei Servizi del Parlamento. In particolare, viene proposto di sostenere gli istituti di formazione e formazione continua, le agenzie di stampa e le organizzazioni di autoregolamentazione nonché gli investimenti in infrastrutture digitali.