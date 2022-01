Commercio al dettaglio, contrazione del 4% nel 2022

Il 2022 segnerà un calo delle vendite nel commercio al dettaglio in Svizzera, a causa dell’effetto base legato alla crisi del coronavirus. I ricavi saranno comunque superiori a quelli del 2019 pre-pandemico.

La previsione è di Credit Suisse (CS), che anticipa per l’anno appena cominciato una contrazione del fatturato nel settore alimentare del 5,5% rispetto al 2021, mentre il comparto non legato agli alimenti segnerà -2,8%. Complessivamente l’intero commercio al dettaglio vedrà i proventi scendere del 4,1%, per raggiungere un livello comunque superiore del 3% a quello del 2019, emerge dallo studio periodico Retail Outlook pubblicato oggi.