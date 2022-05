Colonie di api: 1 su 5 non ha superato l’inverno

Alcune cifre

Secondo il sondaggio annuale di BienenSchweiz, su 1’384 apicoltori con 1’647 apiari, le perdite tra le colonie di api invernate nell'autunno 2021 e svernate nella primavera 2022 sono state del 21,4% (rispetto al 14,2% dell’anno precedente). A queste si aggiungono le perdite prima dell’invernamento del 6,7% (contro il 7,3%) e le colonie troppo deboli dopo lo svernamento, che non hanno potuto svilupparsi in una colonia produttiva: 11,% (10,9%). Il tutto si traduce in un totale di perdite di colonie del 39,1% (rispetto al 32,4%). In altre parole, più di un terzo delle colonie di api in Svizzera si è estinto o non è stato in grado di svilupparsi a una dimensione vitale prima e durante lo scorso inverno.