Col covid meno alcol del previsto

In aumento il consumo fra i giovani

Più in generale un aumento si è riscontrato soprattutto fra i giovani e gli adulti fino ai 44 anni, mentre i più anziani hanno fatto meno uso della bottiglia. Come era facilmente prevedibile, è calato l'utilizzo di alcolici fuori casa. Le motivazioni per coloro che hanno bevuto di più sono in particolare il maggiore tempo libero a causa della mancanza di attività, più stress, noia o cura improvvisata di stati depressivi. Chi ha bevuto meno, ha invece parlato di mancanza di incontri sociali o motivi di salute.