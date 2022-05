Codice di procedura civile e Legge IVA al Nazionale

Riprendono i lavori al Consiglio nazionale, che ha in agenda anche una seduta pomeridiana. Il menù odierno contempla la continuazione delle discussioni in merito alla revisione del Codice di procedura civile. Entrato in vigore nel 2011, pur dimostrandosi efficace ha palesato alcuni problemi. Sono quindi previsti miglioramenti puntuali: l’accesso ai tribunali, per esempio, dovrebbe essere facilitato e i costi ridotti.

La pubblicazione di contenuti nei media

Un aspetto delicato della revisione riguarda i media e, in particolare, le misure provvisionali contro la pubblicazione di contenuti che potrebbero danneggiare una terza parte. Attualmente devono essere soddisfatti tre criteri per ordinare l’altolà ad un media. La misura non deve apparire sproporzionata e il danno deve essere ingiustificato e particolarmente grave. Il Consiglio degli Stati ha attenuato quest’ultimo criterio nel suo esame del testo togliendo l’avverbio “particolarmente”, ciò che ha fatto trasalire i professionisti del settore che temono di venir imbavagliati. Il Nazionale dovrebbe adeguarsi alla volontà espressa dai “senatori”. La revisione del codice di procedura riguarda anche l’uso dell’inglese nei dibattimenti in tribunale e di mezzi elettronici per la trasmissione di suoni e immagini.