Clima al centro di Palazzo federale

“Non ci sono più scuse per non agire”

I recenti rapporti del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) sono stati al centro delle discussioni. I deputati hanno avuto come interlocutori privilegiati due coautori dei documenti, Markus Fischer dell’Università di Berna e Sonia Seneviratne, docente al Politecnico federale di Zurigo, i quali hanno esposto i principali risultati per la Svizzera scaturiti dall’indagine degli esperti. Sia Sonia Seneviratne che Markus Fischer hanno sottolineato davanti ai media l’importanza di questo incontro coi politici che dovrebbe servire, questo l’auspicio comune, ad avvicinare mondo scientifico e mondo della politica. Si è trattato di una legittimazione reciprocam ha affermato Fischer. Un auspicio fatto suo anche da Irène Kälin, soddisfatta anche delle presenza di numerosi colleghi, anche se perlopiù esponenti del PS e dei Verdi. Kälin ha detto di sperare che il canale aperto oggi tra scienza e politica lo rimanga anche in futuro. A suo parere, la pandemia ha messo in rilievo quanto sia importante il dialogo tra autorità e specialisti. Ciò vale anche per le sfide climatiche che ci attendono. Stando ai due ricercatori, alla luce della scienza, non vi sono più scuse per non agire di fronte al cambiamento climatico. In Svizzera, il riscaldamento globale ha già superato i 2 gradi centigradi, cioè quasi il doppio del riscaldamento globale di 1,1 gradi centigradi. Canicole ricorrenti, siccità e inondazioni sono le conseguenze più gravi, secondo la documentazione degli scienziati utilizzata come base per le discussioni.