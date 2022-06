Cinque feriti gravi in un incidente a Bernhardzell

Grave incidente stradale la notte scorsa a Bernhardzell (SG): cinque giovani che viaggiavano in un’auto hanno riportato serie ferite - e la vita di due di loro è in pericolo - dopo che il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo. Un’indagine è in corso per determinare le circostanze esatte del sinistro.

L’auto in questione circolava sulla strada che conduce da Wittenbach in direzione di Waldkirch, ha comunicato oggi la polizia cantonale sangallese. Per ragioni non note l’uomo alla guida ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada andando a sbattere contro due vetture da esposizione parcheggiate e si è fermato su un fianco.