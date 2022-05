Cinque arresti per tratta di esseri umani

Tre uomini e due donne sono stati arrestati nel Canton Berna per tratta di esseri umani e istigazione alla prostituzione. Tutte le vittime accertate sarebbero donne provenienti dalla Cina.

14 perquisizioni domiciliari

I cinque colpevoli sono stati arrestati martedì nel corso di un’operazione su larga scala indetta dalla Procura per i compiti speciali, ha indicato la polizia cantonale bernese in una nota odierna. Sono state effettuate in totale 14 perquisizioni domiciliari.