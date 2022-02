Ciclista investito e ucciso: rintracciato il camionista

I fatti

L'incidente è avvenuto intorno alle 6.45, mentre "era buio, soffiavano venti tempestosi e pioveva", indica la polizia argoviese in una nota. Per il ciclista, un 36enne della regione, non c'è stato nulla da fare: è morto sul posto per le gravi ferite riportate. Stando ai primi elementi dell'inchiesta, il ciclista è stato investito dal camion con rimorchio nei pressi di una rotonda, mentre dalla strada principale del paese si stava immettendo sulla Kinziggrabenstrasse.

Non si è fermato

Una testimone oculare ha visto il camion proseguire la sua corsa senza fermarsi. In seguito all'incidente la polizia ha lanciato un appello ad eventuali altri testimoni nel tentativo di risalire al conducente del camion. Nel corso della mattina un'impresa della regione si è annunciata presso la polizia, segnalando che uno dei suoi autisti era transitato da quel luogo all'ora dell'incidente. Ancora non è stato accertato in modo definitivo se sia stato effettivamente il suo rimorchio a investire il ciclista, precisa la polizia. La procura di Baden ha aperto un'inchiesta.