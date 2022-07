Cibo e treni per 30’000 scout

A una settimana dall’inizio del più grande campo scout federale di sempre - che riunirà scout da tutta la Svizzera, ma anche internazionali, per due settimane - le compagnie di trasporti pubblici sono pronte. Tutto è stato pianificato per portare migliaia di giovani nella valle del Goms (VS) sabato 23 luglio. Le FFS hanno previsto 80 treni speciali. “Ci siamo coordinati con le FFS, la Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) e AutoPostale per garantire che l’arrivo dei giovani avvenga nel modo più fluido possibile e sia distribuito nell’arco della giornata”, ha dichiarato a Keystone-ATS Colin Vollmer, portavoce del mega raduno, intitolato “Mova - let’s go!”. Ma l’organizzazione non è stata facile. Sabato 23 luglio, quasi 20’000 scout saranno in movimento per raggiungere la loro destinazione nell’Alto Vallese.

Bagagli e biciclette compresi

Le FFS organizzeranno non meno di 80 treni speciali per i gruppi scout da tutta la Svizzera, ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce Jean-Philippe Schmidt. Per garantire il regolare svolgimento dell’operazione, nelle stazioni interessate saranno presenti circa 800 assistenti, dipendenti delle aziende di trasporto ma anche membri del movimento scout. Le FFS trasporteranno anche circa 1’500 biciclette e 1’000 bagagli, ha aggiunto il portavoce, precisando che anche i treni regolari saranno potenziati.

Per le FFS, questa operazione su larga scala fa parte dei grandi eventi dell’estate, come le feste federali di ginnastica o di lotta (la prossima si terrà a fine agosto a Pratteln BL), o i grandi concerti come quelli dei Rammstein o dei Metallica. “Prima della pandemia, era normale organizzare questi eventi ogni estate. Negli ultimi due anni non ce ne sono stati, ma le FFS sono pronte”, afferma Schmidt.

Compagnie regionali

Le FFS collaborano con la MGB e AutoPostale. Le due società trasporteranno gli scout dalle stazioni a Ulrichen. Attualmente, il treno regionale da Briga a Ulrichen, con frequenza oraria, può trasportare circa 260 persone. “Sabato dobbiamo aumentare questa capacità a 1200 persone all’ora per circa dieci ore”, ha spiegato Wendelin Schwery dell’MGB in un’intervista pubblicata sul sito web degli scout. Sono quindi previsti 21 convogli aggiuntivi per collegare Briga a Ulrichen, oltre a 83 corse postali, spiegano gli organizzatori in un video.

Circa 7’400 persone arriveranno dall’altro lato, da Göschenen/Andermatt (UR), dove sono previsti circa 120 viaggi aggiuntivi, in autobus e treno. Anche i collegamenti Meiringen-Ulrichen e Airolo-Ulrichen sono stati notevolmente potenziati.

Le aziende di trasporto non termineranno le loro operazioni il 23 luglio. Oltre al viaggio di ritorno il 6 agosto, hanno dovuto organizzare il trasporto dei circa 5’200 scout che visiteranno la regione e di parenti e amici che hanno intenzione di recarsi al campo. “Normalmente, circa 150 persone salgono e scendono dalla stazione ferroviaria di Ulrichen ogni giorno. Durante il campo, ci saranno diverse migliaia di persone al giorno”, dice Wendelin Schwery.

La logistica dei pasti

Quando si devono sfamare 30’000 bocche ogni giorno, come accadrà al campo scout di Goms (VS), le quantità diventano rapidamente impressionanti. Uno “spaghetto al pomodoro per tutti”, ad esempio, richiede 4 tonnellate di pasta, 1,25 tonnellate di formaggio grattugiato e 5’000 litri di salsa di pomodoro.

In un campo federale, ogni gruppo è responsabile della propria “cucina”. Ma per evitare la mancanza di alcuni alimenti e per poter pianificare l’approvvigionamento, i menu vengono stabiliti in anticipo. “Nutrire un numero così elevato di persone è davvero una sfida logistica”, ha dichiarato a Keystone-ATS la portavoce del campo federale Anja Walker, detta Paya. Per garantire il successo dell’operazione, la pianificazione è iniziata quattro anni fa.

Per ogni pranzo o cena, i circa 800 gruppi hanno dovuto scegliere in anticipo tra due proposte. Gli organizzatori hanno attinto ai “grandi classici dei campi scout”: spaghetti, croûte al formaggio, nasi goreng, hamburger.

Le quantità sono impressionanti: durante i quindici giorni del campo, Migros consegnerà circa 54 tonnellate di pane, 19 tonnellate di pasta, 15 tonnellate di riso, 41’000 insalate iceberg, circa 19’000 cetrioli, 14 tonnellate di carote, 19’000 litri di salsa di pomodoro e 7,5 tonnellate di purea di mele, solo per citarne alcuni. Due volte al giorno i gruppi ritireranno il cibo ordinato: al mattino per il pranzo e al pomeriggio per la cena. La distribuzione avviene in una tenda gigante con una cella frigorifera di 1100 metri quadrati.

“Visto che gli scout cucinano in modo ecologico, i pasti sono in linea di massima senza carne”, spiega Anja Walker. “Ma le diverse sezioni possono scegliere la carne come opzione, se lo desiderano”.