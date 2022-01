Ciberattacco diretto contro i server dell’organizzazione

Il vasto attacco informatico segnalato dal Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) di Ginevra mercoledì sera ha preso di mira direttamente i server dell’organizzazione e non della società che li ospita come si pensava in un primo tempo. Questo ciberattacco compromette i dati di più di mezzo milione di persone vulnerabili.

“Si tratta di un attacco diretto contro i server del CICR, e non contro la società che li ospita”, ha indicato oggi a Keystone-ATS una portavoce dell’organizzazione, confermando un’informazione pubblicata dalla Tribune de Genève. “Siamo noi a gestire i dati e le applicazioni su questi server e non la società esterna”, ha precisato. Il CICR collabora da tempo con il fornitore in questione, “perché applica lo stesso rigore e gli stessi standard che applicheremmo a qualsiasi server ospitato internamente”. La portavoce non ha tuttavia fornito maggiori dettagli riguardo la società, l’organizzazione non è infatti tenuta a rivelare i nomi dei subcontraenti.