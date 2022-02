Chiusa la strada tra Göschenen e Andermatt

I massi caduti hanno danneggiato la strada

La frana si è verificata ieri sera verso le 18:00. Un masso di circa dieci metri cubi ha danneggiato la strada e i binari. Fortunatamente non ci sono stati feriti. L’evento ha causato tuttavia ingenti danni materiali alle infrastrutture stradali e ferroviarie, indica la polizia urana in una nota diramata attorno a mezzogiorno. Il punto di crollo della roccia è stato individuato a un centinaio di metri sopra la strada e ora viene esaminato da esperti. Attualmente sono in corso i lavori di bonifica e riparazione. Le autorità presumono che la strada possa venir riaperta nel corso di sabato pomeriggio.