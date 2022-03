Chiesto un rapporto sulle morti sospette

Le ragioni

La legislazione in vigore prevede che, se un primo esame del cadavere non rivela alcun indizio di reato, il ministero pubblico autorizzi la rimozione della salma. Ma ciò pone un problema: molti decessi non sarebbero registrati secondo la loro reale causa. Lo studio si fonda su ricerche effettuate in Germania. Due ragioni sono invocate: da un lato, diverse cause di decesso possono essere confuse con una morte naturale durante un esame del cadavere. Ciò avviene per esempio in caso di scossa elettrica, soffocamento o avvelenamento.