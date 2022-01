Chiesti 13 anni per il tentato omicidio di Sattel

Il Tribunale penale di Svitto ha presentato proprio oggi la richiesta di 13 anni di prigione e l’espulsione dal Paese per i prossimi 15 anni per l’uomo che la notte tra il 17 e il 18 agosto 2020 a Sattel (Svitto) tentò di uccidere la figlia allora 28enne, con la quale aveva avuto ripetuti rapporti incestuosi.

All'inizio del processo, il difensore dell'imputato ha sottolineato che il suo cliente avrebbe fatto uso del suo diritto di rimanere in silenzio. Così è stato e l'interrogatorio è finito dopo pochi minuti.