Chiesta l’espulsione dei funzionari sportivi russi

Con una lettera inviata al presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach, la ministra svizzera dello sport Viola Amherd ha chiesto di escludere i funzionari di Russia e Bielorussia dalle posizioni di vertice delle federazioni sportive internazionali. Il CIO non ha ancora reagito in merito.

Misure contro la Russia

In considerazione della situazione in Ucraina, non è più sufficiente escludere gli atleti dei due paesi dalle competizioni all’estero, afferma la consigliera federale nella missiva di giovedì, di cui oggi hanno riferito i giornali di Tamedia e che è a disposizione anche dell’agenzia di stampa Keystone-ATS. Già il mese scorso una trentina di paesi, tra cui la Svizzera, avevano chiesto in una dichiarazione congiunta alle federazioni sportive internazionali di prendere misure contro la Russia e la Bielorussia.