Chiesa vuole un “generale per la crisi energetica”

Il presidente dell’Unione democratica di centro (Udc) Marco Chiesa ha messo nuovamente in guardia da una “catastrofe energetica”. Il Consiglio federale deve agire subito per evitare una situazione di penuria con conseguenze devastanti per la Svizzera. Lo scorso mese di ottobre, l’allora presidente della Confederazione Guy Parmelin aveva avvertito che nel 2025 la Svizzera potrebbe non disporre di energia sufficiente, dovendo imporre dei razionamenti alla società e all’economia.