Chiesa cattolico-cristiana: si al matrimonio per tutti

“Nella Chiesa cattolico-cristiana in Svizzera, il matrimonio delle coppie sposate civilmente, indipendentemente dal sesso, sarà benedetto secondo lo stesso rito e iscritto nei registri matrimoniali allo stesso modo”. La proposta è stata approvata dal Sinodo nazionale nella sua 155ª sessione dell'11 giugno a Olten. Il regolamento entrerà in vigore contemporaneamente all'apertura del matrimonio civile per tutti in Svizzera, il 1° luglio 2022. Il Sinodo ha approvato il rito matrimoniale rivisto. In precedenza, nella procedura per la “Dichiarazione su questioni di fede”, aveva approvato l'affermazione che ogni benedizione di un matrimonio secondo la legge civile tra due adulti dello stesso sesso è sacramentale allo stesso modo.